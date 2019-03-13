Erdoğan: CHP Örtüsü Altında PKK'lılar Belediyelere Sızdırılmaya Çalışılıyor (3)

ÇAY DAVETİNİ REDDETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı'nda gerçekleştirdiği toplu açılış törenlerinin ardından kendisine yapılan çay davetlerini geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Kurtoğlu ve Sümmani Gülhan'ın evlerine konuk oldu. Kurtoğlu ailesini ziyaret eden Erdoğan, ev halkı tarafından kapıda karşılandı. Aile üyeleriyle bir süre sohbet eden Erdoğan'a, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki eşlik etti. Erdoğan ve Özhaseki'ye ev ziyaretinde çay ve poğaça ikram edildi. Erdoğan, Kurtoğlu ailesi ziyaretinin ardından Sümmani Gülhan ve ailesinin evine de misafir oldu. Burada bulunan çocuklara oyuncak armağan eden Erdoğan, Gülhan ailesinin yakınlarıyla kısa bir telefon görüşmesi de yaptı.

Kaynak: DHA