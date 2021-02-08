Erdoğan: "CHP'nin tek işi, terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak."
08.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:49
Erdoğan: "CHP'nin tek işi, terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak.
Erdoğan: "CHP'nin tek işi, terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca