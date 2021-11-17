Erdoğan: "CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı... - Haberler
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Erdoğan: "CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı...

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Erdoğan:

Erdoğan: "CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı esir alma projesidir"

Erdoğan: "CHP'nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, eski Türkiye'yi hortlatma, demokrasimizi yıkma, ekonomimizi çökertme, insanımızı esir alma projesidir"

Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (3)

Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (3)

 Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (2)

Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM'de (2)

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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