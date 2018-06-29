Erdoğan, CHP'nin İstifasını İstediği Süleyman Soylu İçin "Yanındayım" Mesajı Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da katıldığı açılış töreninde yanında CHP ve HDP tarafından istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun durması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde cami açılış törenine katıldı. Törende; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen yanında yer aldı.
CHP İSTİFASINI İSTEDİ
Son günlerde verdiği sert mesajlarla adından söz ettiren Bakan Soylu'nun CHP ve HDP kanadından peş peşe yapılan sert açıklamalarla istifası istenmişti.
ERDOĞAN "YANINDAYIM" MESAJI VERDİ
Süleyman Soylu'nun Erdoğan'ın hemen yanında yer alması bu saldırılara karşı mesaj olarak algılandı.