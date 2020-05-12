Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da...
Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir"
12.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:28
Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir"
Kaynak: AA