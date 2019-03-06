Erdoğan: Chp, Gaflet ile İhanet Arasında Gidip Geliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cehalet ve gaflet, gaflet ile ihanet arasında gidip geldiğini söyledi. Kendisine çekidüzen vermesini bekledikleri CHP'nin mevcut yönetimi altında milli irade düşmanları tarafından kullanılan koçbaşına dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Bugün CHP, Türkiye'ye yönelik husumet besleyenlerin istediği gibi parmağında oynattığı aparata dönüştü" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'lilerin kendisine 'HDP'ye oy verenleri terörist ilan etti' yönünde iftira attığını belirterek, "Benim böyle bir ifadem olmadı ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz" diye konuştu.

AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen mitinge katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce kişi tarafından karşılandı. Malatya Havalimanı'ndan otobüsle miting alanına doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları el sallayarak selamladı, bazı noktalarda ise durarak kent sakinleriyle kısa süre sohbet etti, hediyeler verdi, çocuklara oyuncak dağıttı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda binlerce kişinin katıldığı mitingde platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığa gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Malatya'ya 10 ay aradan sonra geldiğini hatırlatan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde kentin yüzde 70 civarında verdiği desteği hatırlatarak, 31 Mart'ta da rekor kırılmasını beklediğini vurguladı.

'OSMANLI TOKADI VURMAYA VAR MIYIZ?'

Millete efendi değil hizmetkar olmaya geldiklerini ve bu anlayışla yıllardır halka hizmet ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim siyasi anlayışımız bellidir. Bizde millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır. Bizim düşüncemizde sandıktan çıkan her oya sorumluluk olarak bakmak vardır. Bugüne kadar elde ettiğimiz zaferler ile büyüdükçe tevazumuz da büyüdü. Bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet dörtlü çete. Şimdi bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?" dedi.

'SANDIKLARA GÖZÜNÜZ GİBİ BAKIN'

Kazandıkları her seçimin ardından sırtlarındaki yükün daha da ağırlaştığını ve halkın emanetine asla halel getirmeyeceklerini belirten Erdoğan, 2023 hedeflerinin önündeki son engelin 31 Mart seçimleri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Tevazumuzdan, alçak gönüllüğümüzden, hizmet aşkımızdan taviz vermeyeceğiz. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırma mücadelesini kesintisiz sürdüreceğiz. Ülkemizi ve milletimizi 2023 hedeflerimizle buluşturacağız. Ancak, aşılması gereken son bir engel, atlatılması gereken son bir viraj, son bir kavşak daha var. 31 Mart seçimlerini de suhuletle geride bırakmamız gerekiyor, zaferle neticelendirmemiz gerekiyor. Sizlerden 31 Mart'ta güçlü, tarihi bir destek bekliyoruz. 31 Mart'ta Malatya'nın iradesine, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz. Malatya'dan sandıkları patlatmasını bekliyoruz. Sizlerden 31 Mart günü sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyorum. Unutmayın; sandığa gitmekle kalmayacağız, yakın aile fertlerinden başlayarak herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet edeceğiz. 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız."

'MUHALEFET SEÇİMLERİ ÖNEMSİZLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Muhalefetin ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsiz gibi göstermeye çalıştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar. Ne terör gibi bir dertleri var ne Irak gibi gündemleri var, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir dahi geliştirmiyorlar. Terör örgütüne giden TIR'lar dolusu silahları ağızlarına bile almıyorlar. Güç mücadelelerinden, dünyada olup bitenlerden haberdar değiller. Karadeniz'de ne olduğundan haberleri bile yok. Ege'de, Akdeniz'deki mücadelelerden haberleri bile yok."

'CHP, YUNAN GAZETELERİNE MANŞET OLUYOR'

CHP'lilerin Türkiye'nin Akdeniz'de yaptığı doğal gaz aramalarına karşı çıktığını ve engellemeye kalkmalarıyla da Yunan gazetelerine manşet olduğunu anlatan Erdoğan, "Bırakın destek vermeyi, çoğu zaman menfaatlerimizi koruma noktasında attığımız stratejik adımlardan dahi rahatsız oluyorlar. Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemileriyle Doğu Akdeniz'de doğal gaz arıyor ama CHP'liler bunu bile dillerine doluyor. Ülkemiz, Rumlara ve bölgedeki diğer güçlere rağmen bu kritik hamleyi gerçekleştiriyor. Ama CHP bunu bile engellemeye çalışıyor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine borazanlık yapıp, Yunan gazetelerine manşet oluyorlar" diye konuştu.

'BAY KEMAL KORKAK, ÜRKEK, PISIRIK'

Cehalet ile gaflet, gaflet ile ihanet arasında çok ince çizgi olduğuna dikkat çeken ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ince çizgiyi kaçırdığınızda kendinizi ihanet çukurunda bulursunuz. Bu hassas ayrımı önemsemezseniz kendinizi Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürerken bulursunuz. Milli hassasiyetleri bir tarafa bırakırsanız, oraya buraya savrulmaktan kurtulamazsınız. CHP'nin yaptığı bu ve cehalet ile gaflet arasında gidip gelmektedir. Biz CHP'nin kendisine çekidüzen vermesini bekledikçe Genel Başkanı ve milletvekilleri ile CHP büyük savrulmalar yaşıyor, vahim hatalar işliyor. Şu gerçeği üzülerek söylüyorum; Mevcut yönetim altında CHP milli irade düşmanları tarafından kullanılan koçbaşına dönmüştür. Bugün CHP, Türkiye'ye yönelik husumet besleyenlerin istediği gibi parmaklarında oynattığı aparata dönüştü. CHP kimlik bunalımı yaşıyor. Bay Kemal'in YPG terör örgütüyle ilgili açıklamalarını, daha doğrusu hezeyanları takip etmişsinizdir. Bey Kemal'in 15 Temmuz'u örselemek için yaptığı iftiraları görmüşsünüzdür. 15 Temmuz gecesi saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'nda darbecilerle anlaşarak tankların arasından geçip Bakırköy Belediyesi'ne giden sensin Bay Kemal. Ben, damadım, eşim, kızım, torunlarımla beraber Atatürk Havalimanı'na indik, onbinler orada. Sonra dediler ki 2 saat önce Bay Kemal tankların arasından geçti şimdi Bakırköy Belediyesi'nde. Bu adam korkak, ürkek, pısırık. Şimdi de terör örgütünün başındakileri yanına alarak seçime gidiyor. Bakınız Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da Bay Kemal hiçbir yerde yok. İstanbul gibi yerlerde, bu sefer terör örgütünün desteklediği HDP de oralarda yok. Sözde İYİ Parti'yle bu noktada iyi birleştiler, Saadetçik yanlarında beraberler. 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıkıyor. PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin ülkemiz için tehdit oluşturmadığını iddia ediyor. Şimdi soruyorum Bay Kemal; 23 TIR dolusu silahla donatılan, binlerce insanı katleden Suriye'de bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı kanarya sevenler derneği gibi mi görüyor? YPG bize saldırmaz diyen Bay Kemal'e soruyorum; Bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok. AB, PKK'yı terör örgütü ilan ediyor. ya sen? Kanaryalar derneği mi ilan ediyorsun? YPG'nin şehit ettiği güvenlik görevlilerinden haberin yok mu? ya sen ne menem insansın, hiçbir şeyden haberin yok. 9 kere mağlup oldun, yine koltukta oturuyorsun. YPG'nin Çalık Camii'nde şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersizsin? Kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz bir muhalefet partisi olmaz."

'TÜRKİYE'DE DEVŞİRME MUHALEFET SORUNU VAR'

Türkiye'nin artık muhalefet açığı ve devşirme muhalefet sorunu olduğunu belirten Erdoğan, "Terör örgütlerine canlı kalkan olmayı kendine vazife edinen bu muhalefet zihniyeti Türkiye'nin en büyük açmazlarından biridir. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin partinin gidişatı ile ilgili ciddi kaygıları olduğunu biliyorum. Pensilvanya, Kandil'le girilen bu yakınlaşmanın CHP seçmenini rahatsız ettiğinin farkındayım. Parti başkanları koltuk sevdası uğruna bölücü terör örgütünün uzantılarına verdiği desteği görmezden gelse de tabanları bunu kabul etmiyor. Kandil ve Pensilvanya ile girilen bu kirli ittifaka CHP, SP ve İYİ Parti'ye gönül vermiş kardeşlerim 'Artık yeter' diyecektir" ifadelerini kullandı.

'HDP'NİN BAŞINDAKİLER; SİZLER TERÖRİSTSİNİZ'

Konuşmasında HDP'nin eş başkan ve milletvekillerinin terör örgütü PKK ve YPG'yi destekleyici söylemlerinin bulunduğu videoları miting alanındaki kalabalığa izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu eş başkan, bölücü terör örgütünün desteklediği HDP'nin eş başkanı 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda ise AK Parti ve MHP'yi bitireceğiz' diyor. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Peki ne yapmak istiyor bu ifadeyi kullanmakla? Türkiye'yi bunlar bölmek istiyor. Sen 'Kürdistan'ı çok seviyorsan, Kuzey Irak'ta 'Kürdistan' bölgesi var, oraya git. Şunu da söyleyeyim, son zamanlarda HDP'liler şöyle bir şey uydurmaya başladılar; 'Erdoğan HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor' diye. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. İşte bunun için buralar kayyumlara teslim edildi. Yargı neden bu kararı verdi; işte bundan verdi. Bundan sonra aynı şey olursa inanıyorum ki aynı kararı yargımız yine alacak. Sizler kimlerin kimlerle yol yürüdüğünü, yoldaşlık ettiğini görüyorsunuz. Ne diyor; 'Biz sırtımızı YPG, PKK'ya dayadık' diyor. Güzel; Siz o terör örgütlerine sırtınızı dayamayı devam edin, biz de sırtımızı halkımıza ve Allah'a dayadık. Biz bu yolda halkımızla arkamızda 81 vilayet ile yürüyoruz."

'31 MART BEKA SEÇİMİDİR'

Millet İttifakı'nı da eleştiren Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin sadece yerel seçim olmadığını aynı zamanda beka seçimi olduğunu vurguladı. Erdoğan, şöyle dedi:

"Bu ittifak milletin geleceğine pusu kurma ittifakıdır. Türkiye'nin istikbalini karartma, ülkemizi Suriye'deki kazanımlardan koparma, terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Yıkım ittifakıdır. 31 Mart sadece adayların, partilerin yarıştığı bir seçim değildir. Belediye başkanlıkları yanında beka seçimidir. 31 Mart'ta ülkemizin ayaklarına vurulmaya çalışılan prangaları kırma seçimidir. Bizler Cerablus'ta, Afrin'de bu onurlu mücadeleyi vermeseydik oralardan yapılan saldırıların neticesi farklı olabilirdi. İşte beka meselesi. 31 Mart Suriye'de, Irak'ta oynanan oyunu kalıcı olarak bozma seçimidir. Türkiye'yi terör kuşağıyla çevrelemek isteyenlere hadlerini bildirme seçimidir. Hülle ile hile ile bölücü örgütün uzantılarını belediyelere doldurmaya çalışanlara esaslı bir ders verme seçimidir. Siyasi tünel kazanlara geçit vermeme seçimidir."

Konuşmasının son bölümünde 17 yılda Malatya'ya 20 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını anlatan ve örnekler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra miting alanında bulunanlara çay dağıttı. - Malatya

Kaynak: DHA