Erdoğan, Cezayir'le Ticaret Hacmi Hedefini Açıkladı: 10 Milyar Dolara Çıkaralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de Türkiye-Cezayir İş Forumu'na katıldı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SAĞLIKTA DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Turist sayımız 32 milyona ulaşmış vaziyette. Merkez Bankası'nda 27,5 milyar dolar rezerv vardı, şimdi 120 milyar dolara ulaştık. Eğitimde 282 bin yeni derslik yaptık, sağlıkta adeta bir devrim gerçekleştirdik. Ulaşımda 20 bin kilometreye yakın yeni bölünmüş yol inşa ettik, 29 yeni havalimanı açtık.

"4 MİLYON KARDEŞİMİZİ MİSAFİR ETTİK"

Türkiye sahip olduğu imkanları, birikimi ve deneyimi dostlarıyla paylaşmaktan çekinmemiş ve çekinmeyecektir. Suriye ve Irak'taki savaştan kaçarak ülkemize gelen 4 milyona yakın kardeşimizi 30 milyar dolarlık bir harcama ile misafir ettik.

"ÖNCE 5 MİLYAR DOLAR, SONRA 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARALIM"

Cezayir'le 3,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi yeterli bulmuyorum. Bunu 5 milyar dolara çıkarmamızda fayda var. Bunu ilk etapta 5 milyar dolara ikinci etapta 10 milyar dolara çıkarabiliriz buna mani yok. Özellikle enerji alanındaki işbirliğimizin süratle ilerletilmesi gerektiğini düşünüyorum."