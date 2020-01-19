Erdoğan, cezayir cumhurbaşkanı tebbun ile görüştü
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştüAlmanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.
19.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:36
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.
Kaynak: DHA