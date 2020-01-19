Erdoğan, cezayir cumhurbaşkanı tebbun ile görüştü
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Erdoğan, cezayir cumhurbaşkanı tebbun ile görüştü

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştüAlmanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

19.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:36
Erdoğan, cezayir cumhurbaşkanı tebbun ile görüştü

Erdoğan, Tebbun ile görüştü

Almanya, ()- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti 'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan, cezayir cumhurbaşkanı tebbun ile görüştü
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