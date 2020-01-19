Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
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Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

19.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:32
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere 'nın başkenti 'e gelen Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

Görüntü Dökümü

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Kaynak: DHA
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