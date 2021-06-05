Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj...
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Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj...

Erdoğan: 'Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj...
Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız."

Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız.'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız."
Erdoğan: 'Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır.'
Erdoğan: "Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır."

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Erdoğan: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız üniversitelerle el ele verip başta Marmara olmak üzere bu müsilaj... - Haberler
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