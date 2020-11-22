Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir."
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir."

22.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 22.11.2020 16:51
Erdoğan:

Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir.

Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

İlgili Haberler

Samsun ve çevre illerde yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
Samsun ve çevre illerde yeni Kovid-19 tedbirleri hayata geçirildi
Bakanlık, çocuk işçiliği ile mücadelede yeni bir proje başlatıyor
Bakanlık, çocuk işçiliği ile mücadelede yeni bir proje başlatıyor
İklim Değişikliği Uyum projelerine AB'den hibe
İklim Değişikliği Uyum projelerine AB'den hibe

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Gaziantep'te halka "şifa paketi" dağıtılacak - HaberlerSon dakika haber... Erdoğan: "Terör tehdidinin bertaraf edilmesi, ihtilafların önlenmesi ve istikrarın güçlendirilmesi noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." - HaberlerAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Burdur İl Kongresinde konuştu Açıklaması - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan: "Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardımların finans kaynaklarını güçlendirmeliyiz." - HaberlerDev domuz avcılardan kaçamadı - HaberlerSon dakika haberleri! Selfieci şehzade 'maskeli' oldu - HaberlerSon dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanlığından unlu mamullerde kanserojen madde kullanıldığı iddiasına yanıt Açıklaması - HaberlerSon dakika haberi! Kayseri Valisi Günaydın'dan sivil araçla geldiği AVM'de denetim - HaberlerSon dakika haberleri: "For Children Smile"den Suriyeli çocuklara yardım - Haberlerİl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi - Haberler'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş - HaberlerSon Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz - Haber"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak - Haberler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Sibel Can İdil Fırat Öykü Karayel İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Deniz Türüç Fatih Terim Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kamu Bursa Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 16:54:27. #1.15#
title