Erdoğan, cenevre'de somali başbakanı kayre'yi kabul etti
Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul ettiİsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.
16.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:08
Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti
İsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.
Kaynak: DHA