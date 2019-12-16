Erdoğan, cenevre'de somali başbakanı kayre'yi kabul etti
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Erdoğan, cenevre'de somali başbakanı kayre'yi kabul etti

Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul ettiİsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.

16.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:08
Erdoğan, cenevre'de somali başbakanı kayre'yi kabul etti

Erdoğan, 'de Başbakanı Kayre'yi kabul etti

İsviçre, ()- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan, cenevre'de somali başbakanı kayre'yi kabul etti
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