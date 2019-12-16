Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti
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Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.

16.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:01
Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı , Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği 'nin kentinde Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.

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Kaynak: DHA
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