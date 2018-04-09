Erdoğan-Ceenbekov Ortak Basın Toplantısı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, " Türkiye Cumhuriyeti ile olan kardeşlik ve ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesinin bizim yürüttüğümüz siyasetin en öncelikli yönü olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşme ile ikili anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı ve verimli görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile olan kardeşlik ve ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesinin bizim yürüttüğümüz siyasetin en öncelikli yönü olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Görüşmelerde iki ülkenin gündemindeki birçok konu hakkında fikir alışverişinde bulunduklarına dikkati çeken Ceenbekov, bu iş birliklerinin geleceğine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine vardıklarını kaydetti.

Ceenbekov, ortak tarih ve kültür bağları üzerine kurulu Kırgız-Türk ilişkilerinin geleceğinin her iki ülkenin de gündem konusu olduğunu vurgulayarak, "Yüksek stratejik iş birliği seviyesini de ileriye doğru geliştirmek ve bu alanda başarılara ulaşmak bizim ortak amacımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar

Görüşmelerde ticari ve ekonomik başta olmak üzere askeri, teknik, kültürel ve sosyal alandaki iş birliklerinin ele alındığını kaydeden Ceenbekov, ileriki dönemde öncelik verilecek çalışmaların tespit edildiğini söyledi.

Ceenbekov, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi başta olmak üzere iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu ve diğer kurumlar arasındaki komisyonların çalışmalarına ivme kazandırmak üzere bir sonraki toplantıları en kısa süre zarfında tertipleme konusunda mutabakata vardıklarını" dile getirdi.

Görüşmeler sırasında Kırgız-Türk iş birliğinin çok yönlü ve formatlı şekilde ele alındığına işaret eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Türk dili konuşan ülkeler arasında tesis edilmiş olan "Türk Keneşi"nin (Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi) bir sonraki toplantısı hakkında da fikir alışverişinde bulunulduğunu anlattı.

İki ülke açısından çok önemli anlaşmalar imzalandığına dikkati çeken Ceenbekov, sosyal güvenlik alanındaki anlaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ceenbekov, bu anlaşmayla ilgili, "Bu, doğrudan bizim çalışmakta olan işçi vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Her iki ülkede bulunan vatandaşlarımız bulundukları yerde sosyal sigorta ve emeklilik ödemelerini yaparak kendilerinin sonraki hayatlarını garantiye almış olacaklar." dedi.

Kırgız yazar Aytmatov

Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Türk yetkilileri, Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları ve Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere davet ettiğini söyledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 2018'i "Cengiz Aytmatov Yılı" ilan ettiğini anımsatan Ceenbekov, bu yıl dönümünün kendisinin Türkiye ziyaretine denk gelmesinin önemini vurguladı.

Ceenbekov, "Cengiz Aytmatov'un 90. doğum yıl dönümünün kardeş Türkiye'de de görkemli şekilde kutlamalara tabi tutulacağını duyunca biz de gururlanmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırgız heyeti olarak ikili görüşmelerde ele alınan konular ve varılan mutabakatlara büyük değer verdiklerini söyleyen Ceenbekov, mutabakatlar çerçevesinde yapılacak işler için gayret sarf edilmesine ve iki halk arasındaki yakınlık ve dostluk ilişkilerinin pekiştirilmesine önem atfedileceğini dile getirdi.

Ceenbekov, iki heyet arasındaki görüşmelerin Kırgız-Türk ilişkilerinin gelişmesine yeni ivme kazandıracağını ve iş birliği alanlarının geniş çapta gelişme kaydetmesine vesile olacağını ümit ettiğini belirtti.

Ceenbekov, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne öncelikle barış, sükunet ve gönenç temenni ederim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye büyük sorumluluk talep eden bu devlet görevinde büyük başarılar ve tüm iyilikleri temenni ederim." şeklinde konuştu.