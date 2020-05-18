Erdoğan: "(Çay hasadı) Vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yarın gece yola çıkabileceklerdir"
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Erdoğan: "(Çay hasadı) Vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yarın gece yola çıkabileceklerdir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan:
18.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:47

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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