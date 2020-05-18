Erdoğan: "(Çay hasadı) Vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yarın gece yola çıkabileceklerdir"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
18.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:47
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)
Kaynak: AA