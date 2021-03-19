ERDOĞAN: ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPACAĞIM KONUŞMA 2023'ÜN MANİFESTOSU OLACAKTIR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Çarşamba günü yapacağım konuşma da 2023'ün manifestosu olacaktır. Göreceksiniz, insan hakları ile ekonomi paketini kapsayan çok daha geniş anlamda konuşmayı planlamış durumdayız" dedi.

"PUTİN GEREĞİNİ YAPMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.

Erdoğan, camiden ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sözlerinin sorulması üzerin Erdoğan, "Doğrusu Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir ifade değildir. Bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır" dedi.

"TEKRAR KARŞILIKLI OLARAK DEĞERLENDİRME FIRSATINI BULACAĞIZ"Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile yapacağı görüşmede hangi konu başlıklarının ele alınacağının sorulması üzerine, "Şu anda Avrupa Birliğinin daha önce dedikodusu çok yapılan yaptırımlar ile ilgili konuyu askıya aldı diye yeni bazı gelişmeler var. Biz tabii bu sürece yönelik şu anda başta Doğu Akdeniz olmak üzere bütün bunları ele almak suretiylebir NATO ülkesi olan Türkiye'nin Avrupa Birliğinden beklentilerini ve bunun yanında da tabii Avrupa Birliği ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, gerek vize konusu buna benzer birçok konular var ki bunları tekrar karşılıklı olarak değerlendirme fırsatını bulacağız" diye konuştu.

"BUNUN DA CEVABINI YİNE MİSLİYLE VERDİK, VERİYORUZ, VERECEĞİZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Kilis'e roket atılmasına ilişkin soruya ise "Bu son 1 hafta, 10 gün içerindeki konuların bir tezahürüdür. Daha önce bir yanlış da yapıldı bu tabii rejim tarafından yapılan uygulamalar ve bunun karşılığında da biz fırtınalarımızda onlara gerekli cevabı verdik şimdi bu Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" diye cevap verdi.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPACAĞIM KONUŞMA DA 2023'ÜN MANİFESTOSU OLACAKTIR"

Erdoğan, önümüzdeki hafta yapılacak AK Parti kongresi ile ilgili olarak ise, "Kongre noktasında on hazırlıkları kararlı şekilde yaptık. Sloganlarımızdan, konuşmaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor. ve Çarşamba günü yapacağım konuşma da 2023'ün manifestosu olacaktır. Göreceksiniz, insan hakları ile ekonomi paketini kapsayan çok daha geniş anlamda konuşmayı planlamış durumdayız. Çarşamba günü konuşmamızı ifade ederek, AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı olarak 2023'e çıktığımız bu yolda, bu dayanışmamızın gereği nelerdir, neler olacaktır, bunları da en güzel şekilde ifade edeceğiz. Çok farklı bir dönemde bu kongreleri gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs sürecinde bunları yapıyoruz. MHP genel kurulunu yaptı. Bütün belde, ilçe, il kongrelerimizi zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Büyük kongremizi yaparak 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, hazırlayacağız. 2023 yeni bir dönüşüm oluşum süreci olacak. ve bu yeni dönüşümle birlikte de inşallah 2024 ve sonrası hazırlıkları devam edecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı