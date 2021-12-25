Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık (3)

GAZİANTEP (DHA) - FABRİKA İŞÇİLERİYLE YEMEK YEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan işçilerle birlikte akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından fabrika çalışanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ihracatla ve cari fazlasıyla büyüme hedefimizin ete kemiğe büründüğü yer, işte burasıdır. Tarihin, medeniyetin, kültürün, kardeşliğin şehri Gaziantep aynı zamanda üretimin ve emeğin şehri olarak ülkemizde, bölgesinde, dünyada örnek gösterilen ilimiz haline gelmiştir" dedi.

Küresel anlamda enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan artışları vatandaşlara en az düzeyde yansıtmaya çalıştıklarını da dile getiren Erdoğan, "Bunun için sessiz sedasız yükün önemli kısmını kamunun üstlenmesini sağlıyoruz. Özellikle şu kış kıyamette vatandaşımızın doğal gazı ve elektriği uygun fiyata kullanması için çok büyük fedakarlık yapıyoruz. Asgari ücret zammıyla çalışanların alım gücünü yükselterek fiyat artışlarına karşı korumaya çalışıyoruz. Çalışanın tamamının asgari ücret kazancını gelir ve damga vergisinden muaf tutarak işverenleri de rahatlattık. Asgari ücret artışındaki vergi yükünün önemli kısmını üstlenerek istihdamda olumsuzluğu engellediğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben alın teriyle şu anda karşımda olan kardeşlerimi Allah için seviyorum ve rabbim bu sevgimizi, bu muhabbetimizi daim kılsın."

??Sizce, dolardaki düşüşün en büyük sebebi nedir? — Haberler (@Haberler) December 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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