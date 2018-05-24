Erdoğan, Canlı Yayında Duyurmuştu! İşte Millet Bahçesi'nin İlk Görüntüleri

Erdoğan, Canlı Yayında Duyurmuştu! İşte Millet Bahçesi'nin İlk Görüntüleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ortak yayınında , "Atatürk Havalimanı'nın yerine 'millet bahçesi' yapılacak." açıklamasının ardından bugün 'millet bahçesi'nin ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında 'Atatürk Havalimanı ile bazı illerdeki eski statları 'millet bahçesi' haline getireceğiz' demişti.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Atatürk Havalimanı'nın yeni görüntüsü Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladığı konuşma sırasında verildi.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SIRASINDA MİLLET BAHÇESİ EKRANA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan'ın konuşması sırasında Millet Bahçesi'nin ilk görüntüsü ekrana verildi.

İŞTE AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNİN TAM METNİ

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