Erdoğan: "Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15...

Erdoğan: "Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15...

Erdoğan: "Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et