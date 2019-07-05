Erdoğan: "Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15...
Erdoğan: "Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır.
Erdoğan: "Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır."
Kaynak: AA
İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Reyhanlı açıklaması: Aracın içinde el yapımı patlayıcı olduğunu düşünüyoruz
Son Dakika Haberleri
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye içerisinde yer aldığı ikili ve çok taraflı tüm askeri ittifaklarda...
17:07 Erdoğan: "TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet...
17:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize savunma sanayi ile ilgili neredeyse her alanda örtülü veya açık...