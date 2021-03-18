Erdoğan: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır."
18.03.2021 09:53 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:56
Erdoğan: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır.
Erdoğan: "Çanakkale, Anadolu'daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan