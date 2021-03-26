Erdoğan: "(Camiye saldırı) Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir"
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Erdoğan: "(Camiye saldırı) Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir"

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Erdoğan: '(Camiye saldırı) Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir'

Erdoğan: "(Camiye saldırı) Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.

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Erdoğan: "(Camiye saldırı) Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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