Erdoğan: "(Camiye saldırı) Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir"

Erdoğan: "(Camiye saldırı) Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.