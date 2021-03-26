Erdoğan: "(Camiye saldırı) Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir"
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Erdoğan: "(Camiye saldırı) Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu
Erdoğan: "(Camiye saldırı) Maalesef Rumlar bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar. AB zirvesi döneminde bunun yapılması tahrikten başka bir şey değildir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu