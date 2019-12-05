Erdoğan, cambridge camisi'nin açılış töreninde
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Erdoğan, cambridge camisi'nin açılış töreninde

Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenindeİngiltere, (DHA)- NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.

05.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:28
Erdoğan, cambridge camisi'nin açılış töreninde

Erdoğan, Camisi'nin açılış töreninde

İngiltere, ()- NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı , Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erdoğan, cambridge camisi'nin açılış töreninde
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