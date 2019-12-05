Erdoğan, cambridge camisi'nin açılış töreninde
Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenindeİngiltere, (DHA)- NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.
05.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:28
Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış töreninde
İngiltere, (DHA)- NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.
Kaynak: DHA