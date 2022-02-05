Erdoğan: Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlanarak bir konuşma yaptı.

ZONGULDAK'A YAPILAN YATIRIMLAR

"YENİ VE DAHA BÜYÜK BİR KALKINMA DEVRİMİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

"ÇALIŞANLARIMIZI HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZDİRMEMEK İÇİN HER KONUDA CİDDİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK"

"HEP BİRLİKTE TARİHİ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

Demirören Haber Ajansı - Güncel