ERDOĞAN: ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANÇ SEVİYELERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlanarak bir konuşma yaptı.

ZONGULDAK'A YAPILAN YATIRIMLAR

"YENİ VE DAHA BÜYÜK BİR KALKINMA DEVRİMİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

"ÇALIŞANLARIMIZI HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZDİRMEMEK İÇİN HER KONUDA CİDDİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK"

"HEP BİRLİKTE TARİHİ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz, milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz. Bugüne kadar; vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete sadece siyaseten vefa değil, aynı zamanda can borcumuz var. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız tünellerin, köprülerin, kavşakların ve diğer eserlerin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum"

Demirören Haber Ajansı - Güncel