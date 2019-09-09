Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.
Erdoğan'ın parti ayrımı yapmadan büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davete ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ""Başkanlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacak." açıklaması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle