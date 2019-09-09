Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti

Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

09.09.2019 20:00
Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.


Erdoğan'ın parti ayrımı yapmadan büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davete ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ""Başkanlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacak." açıklaması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et