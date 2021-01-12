Erdoğan: "(Büyükelçilerden) Gerek Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına...
12.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:00
Erdoğan: "(Büyükelçilerden) Gerek Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına destek vermenizi bekliyoruz.
Erdoğan: "(Büyükelçilerden) Gerek Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına destek vermenizi bekliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap