Erdoğan: "(Büyükelçilerden) Gerek Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına...
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Erdoğan: "(Büyükelçilerden) Gerek Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına...

12.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:00
Erdoğan:

Erdoğan: "(Büyükelçilerden) Gerek Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına destek vermenizi bekliyoruz.

Erdoğan: "(Büyükelçilerden) Gerek Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız yönlendirmelerle Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılmasına destek vermenizi bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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