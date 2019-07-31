Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükanıt'ın eşi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filiz Büyükanıt'tan tedavi süreciyle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt için Allah'tan acil şifa temennisinde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CUMARTESİ GÜNÜ RAHATSIZLANMIŞTI

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 27 Temmuz cumartesi günü Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanmış ve İstanbul'a getirilerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Büyükanıt, 30 Temmuz günü ise yoğum bakımdan çıkarılarak hasta katına alınmıştı.

Kaynak: AA