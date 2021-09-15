Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu, 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 6'ncı Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özgür, sorumlu ve milli basının milletin aydınlık yarınlarına ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin dört bir yanında adeta dişini tırnağına takarak çeşitli mecralarda görevlerini yürüten tüm medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hakikatin, hakkın, hukukun, özgürlüğün velhasıl insana dair her özlemin savunucusu olarak gördüğüm medya mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya mensuplarına ve medya kuruluşlarına bu tarihi süreçte çok önemli görevler düştüğünü belirterek, "Milletimize hakikatleri göstererek Türkiye'nin bu hayati sınamadan başarıyla çıkmasına katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha Anadolu Medya Ödülleri'ni tevdi edeceğimiz kurumlarımızı ve arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.