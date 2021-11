ERDOĞAN: BÜYÜK HEDEFLERE ODAKLANIRKEN, BURNUMUZUN DİBİNDEKİ SORUNLARA DA ASLA GÖZÜMÜZÜ KAPATMIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajında şunları kaydetti;

"VATANDAŞIMIZIN HER BİRİNİN YAŞADIĞI SIKINTILARIN VE ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ"

Erdoğan'ın mesajının devamında, "Geçen sene salgın dolayısıyla birçok gelişmiş ülke aldığı sert tedbirlerle ekonomide kontak kapatırken, biz böyle bir yola başvurmadık. Bir taraftan salgın tedbirlerine riayet ederken diğer taraftan da stratejik sektörlerimiz başta olmak üzere üretim süreçlerimizi devam ettirdik. Üreten, istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. Verdiğimiz destek ve teşviklerle yeni fabrikaların kurulmasını sağladık. Gaziantep'ten Konya'ya, Kocaeli'den Hatay'a, Ankara'dan Adana'ya birçok şehirlerimize yeni üretim tesisleri kazandırdık. Böylece ülkemiz 2020'de yüzde 1,8 büyürken bu yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 7,2 ve yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü. İhracatta tarihimizde ilk defa 212 milyar dolar seviyesini aşarak önemli bir rekora imza attık. Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yılsonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Elbette büyük hedeflere odaklanırken, burnumuzun dibindeki sorunlara da asla gözümüzü kapatmıyoruz. Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belirleyerek; çiftçimizi ve üreticimizin korumaya çalıştık. Kamudaki işçi ve memurların ücretlerinde yaptığımız artışlarla da çıtayı bir haydi yüksek tuttuk. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz. Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kadim devlet anlayışımızın tezahürü olan bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Her krizin aynı zamanda yeni fırsatlara kapı araladığı gerçeğine uygun şekilde felaket tellallarına prim vermeden gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye'yi üretim ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz. Turkuaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nin bizlere bu mücadelemizde katkı sunacağına inanıyorum. Programın ülkemiz milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor emeği geçen tekrar tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet