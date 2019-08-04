Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi BURSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi BURSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışın ardından hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Suvarlı beldesinde seçimi Gülfer Ağır kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım arasında ilginç diyalog: Kusura bakmayın Sayın Cumhurbaşkanım
Son Dakika Güncel Haberleri