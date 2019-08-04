Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti (1)

Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi BURSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı.

4.08.2019 19:18
Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi BURSA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışın ardından hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
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