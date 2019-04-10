Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabora ile Görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek Burkina Faso Cumhurbas¸kanı Roch Marc Christian Kabore ile yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Burkı·na Faso Cumhurbas¸kanı Roch Marc Christian Kabore'nin, Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamaya göre, Kabore, 9- 11 Nisan'ı kapsayacak Türkiye ziyaretinde yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Burkina Faso'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olan programda, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Açıklamada, "G5 Sahil Do¨nem Bas¸kanı Burkina Faso'yla gu¨ncel, bo¨lgesel ve uluslararası gelis¸meler hakkında go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulunulması da o¨ngo¨ru¨lmektedir" denildi. - Ankara

Kaynak: DHA