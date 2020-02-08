Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

08.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl en az bir milyon genci gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı ve Pisti'nin açılış törenindeki konuşmasında, gençlere, "Sevgili gençler, bizim medeniyetimiz bir gönül medeniyetidir." diye seslendi.

Gençleri medeniyetin bu yönüyle buluşturacak çalışmaları ihmal etmediklerini belirten Erdoğan, "Milletimizin değerler dünyasını yansıtan faaliyetlerle gençlerimiz hem gönüller kazanıyor hem de büyük bir hayat tecrübesi ediniyorlar. Mesala, geçtiğimiz hafta Elazığ'da yaşanan deprem sonrası bölgeye giden gönüllü gençlerimiz orada binlerce vatandaşımızın hayatına dokundu. Bu hayırlı faaliyete katılarak örnek bir davranışı ortaya koyan gençlerimizin her birini canıgönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara el uzatan ve gönül köprüleri kuran gençlerle iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan, "İnşallah bu güzel örnekler daha da çoğalacak. Önümüzdeki yıl en az bir milyon gencimizi gönüllülük faaliyetlerinde görmeyi hedefliyoruz. Buradan Türkiye'nin bütün gençlerini, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülecek çalışmalarda gönüllü olmaya davet ediyorum. Bizim sadece kariyerine odaklı değil, asıl olarak sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek ve arkadaşlarıyla omuz omuza vermeyi bilen bir nesle ihtiyacımız var. Türkiye'nin geleceğini işte bu bilinçle hayata bakan gençlerimiz inşa edecektir." ifadesini kullandı.

Gençlerin sorumluluk sahibi olması için yapılacak en doğru çalışmanın onların hayallerini yine onların elleriyle gerçeğe dönüştürmek olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu amaçla her yıl, 'fikir sizden, destek bizden' sloganıyla proje destek çağrısına çıkıyor, on binlerce gencimizin hayalini gerçekleştirmesine katkı sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl gençlerimizin birbirinden kıymetli binbir projesine 17,5 milyon lira maddi destek verdik. Gençlerin hayallerine omuz vermeye, yollarını açmaya, fikirlerini hayata geçirme yolunda onlara destek sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Üniversite sayısını 76'dan 207'e, üniversite öğrencisi sayısını 1,6 milyondan 8 milyona yükselttik"

İnsan hayatında en büyük farkın eğitimle oluştuğunu bildikleri için 17 yılda en büyük yatırımı bu alana yaptıklarına vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde üniversite eğitimin her bir gencimiz için erişebilir, ulaşılabilir kılan yine biz olduk. Üniversite sayısını 76'dan 207'e, üniversite öğrencisi sayısını 1,6 milyondan 8 milyona yükselttik. Hayallerini gerçekleştirmek için üniversiteye giden gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla adeta bir yurt inşa etme seferberliğini başlattık. Yükseköğrenim yurtlarının sayısını parasal olarak söylüyorum, 11,3 katrilyon liralık bir yatırımla 190'dan 775'e, yatak kapasitesini ise standartları fevkalade yükseltilmiş olarak 182 binden 678 bine taşıdık. Yurtlarda kalan gençlerimiz sadece öğrenim hayatlarını sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda bu memleket için katma değer üretiyor. Mesala, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde yurtlarda kalan öğrencilerimiz 2 milyon fidanı toprakla buluşturdu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye giden her öğrenciye kredi veya burs vererek eğitim-öğretim hayatını kolayca sürdürmelerini sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece 2019 yılında yaklaşık 2,5 milyar liralık kredi veya burs ödemesi gerçekleştirdik. İlave olarak yurtlarımızda kalan gençlerimize 2019 yılı içerisinde 1,5 katrilyonluk liraya yakın beslenme yardımında bulunduk. Yetişmelerine bir nebze dahi olsa katkı sağladığımız her vatan evladı bu topraklara ektiğimiz tohum, diktiğimiz fidanlar olacaktır. Rabb'im yarınların büyük Türkiyesi için emek sarf eden herkesin yolunu açık, işini kolay eylesin." diyerek konuşmasını tamamladı.

(Bitti)

Kaynak: AA