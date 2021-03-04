Erdoğan: "Bunların derdi milletin veya ülkenin hukukunu, hakkını savunmak değil, marjinal ve çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır."
04.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:33
Erdoğan: "Bunların derdi milletin veya ülkenin hukukunu, hakkını savunmak değil, marjinal ve çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır.
Erdoğan: "Bunların derdi milletin veya ülkenin hukukunu, hakkını savunmak değil, marjinal ve çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun