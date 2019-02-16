Erdoğan: Bunlar Dörtlü Çetedir -Aktüel Görüntü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir'de düzenlenen mitinge katıldı. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından önce partisinin "Nereden nereye" isimli seçim şarkısını söyledi.

Erdoğan ardından konuşmasında tarihi bir seçimin arifesi olduğunu belirterek, "31 Mart 2019 tarihinde, 41 gün sonra inşallah sandıklara gidiyoruz. Sadece belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı belirlemekle kalmayacağız, çok daha hayati bir karar vereceğiz. Bölgemizde yaşanan hadiseler, ekonomimize yönelik saldırılar, 31 Mart seçimlerini sırada bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a bu şekilde bakıyor, bu şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

"ZİLLET İTTİFAKI KAPALI KAPILAR ARDINDA, KİRLİ PAZARLIKLAR YAPARKEN BİZ ÇOKTAN YOLA REVAN OLDUK"

Erdoğan, "Kandil ve Pensilvanya destekli zillet ittifakı kapalı kapılar ardında, kirli pazarlıklar yaparken biz çoktan yola revan olduk. Onlar bazı belediye başkanlıkları için Ankara'da birbirini yerken, biz Aydın'dan Sivas'a, Kastamonu'dan Çorum'a ülkemizin dört bir yanında milletimizle kucaklaştık. Onlar daha şimdiden çıkar hesap, rant kavgalarının içinde boğulurken biz tüm Türkiye'yi dolaşmaya başladık" diye konuştu.

"ATAŞEHİR'İ CHP ESARETİNDEN HEP BERABER KURTARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ilk ilçe mitingini Ataşehir'de yaptıklarını belirterek, "Ama durmayacağız, diğer ilçeleri de inşallah dolaşacağız. 31 Mart akşamına kadar sürecek ilçe seçim maratonumuz siz Ataşehirli kardeşlerimizle birlikte Bismillah diyoruz. İnşallah bu sefer Ataşehir de, hem büyük şehirde, hem ilçe belediyesinde destan yazacağız. İnşallah 31 Mart akşamında Ataşehir'i CHP esaretinden hep beraber kurtaracağız" dedi.

"BİZ DE BUNLARI GÖREVLERİNDEN ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Bize oy versin vermesin tüm illerimize, ilçelerimize, 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet sunuyoruz. Ankara'daki, Adıyaman'daki insanımızı nasıl görüyorsak, İzmirli, Tuncelili, Hakkarili vatandaşımıza aynı nazarla bakıyoruz. Biz işte Güneydoğu'da onlara devlet olarak gönderdiğimiz paraları, bu terör örgütünün güdümündeki HDP belediyeleri ne yaptı? Kandil'e gönderdi. Biz de bunları görevlerinden aldık, oraya kayyumlar atadık ve onlarla beraber o belediyeler ayağa kalktık. ve o belediyeler şimdi batı belediyeleri gibi oldu. İstanbul ne ise Diyarbakır'da öyle, gidin görün. Bu hale getirdik" şeklinde konuştu.

"EDİRNE'DE ERGENE PİSLİK AKIYOR"

Erdoğan, "Çoğu zaman CHP'li belediyelerdeki hizmet açığını kapatmak için bu il ve ilçelerimizde daha fazla çalışıyoruz, daha fazla eser üretiyoruz. İzmir'de Muğla'da daha pek çok yerde büyükşehir belediyeleri beceremediği için şehirlerimizin içme suyu sorununu biz çözdük. Edirne'de, İzmir'de içme suyu sorunu vardı biz çözdük. Edirne'de Ergene pislik akıyor. Ergene'nin çevresi, oralardaki belediyeler CHP'li ama fabrikaların bütün atık suları Ergene'ye akıyor. Bunu çözemediler ve biz adımı attık, biz çözüyoruz, çözeceğiz. İstanbul'da CHP ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik" dedi.

"CHP'NİN ADAYININ BU İŞLERDEN ANLAMASI MÜMKÜN MÜ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin adayının bu işlerden anlaması mümkün mü? Çöplüğünü temizlesin, çöplüğünü. CHP çöp, çukur, çamur. İstanbul'u ben de böyle aldım. Çöp dağları, çamurlardan, çukurlardan aldım. O çöp dağlarını bir yılda sildik süpürdük" şeklinde konuştu.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ

Erdoğan, "Atatürk Havalimanı millet bahçesi çalışmalarını sürdüğünü belirterek, "Atatürk Havalimanı hakikaten yeni millet bahçesi olarak bambaşka olacak. Tabi orada yine bir tane pistimiz kalacak. ve onunla da farklı hizmetleri göreceğiz" diye konuştu.

"KEMAL SİZE NE MÜJDE VERİYOR? BİR ŞEY YOK Kİ MÜJDE VERSİNLER"

Erdoğan, "Bunların belediye başkanı size ne müjde veriyor? Peki Başakşehir'deki ilçe belediye başkan adayı ne müjde veriyor? Bay Kemal size ne müjde veriyor? Bir şey yok ki müjde versinler. Yok bir şey. Biz ise çalışıyoruz. Dersimizi iyi çalıştık yine çalışıyoruz" dedi.

"30 YILLIK BEKLENTİ SONA ERİYOR"

"30 yıllık beklenti sona eriyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler bu önemli bir müjde. Yenisahra, Barbaros, 5 binlik ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi Büyükşehir Belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi. Bitti, bu çıkarıldı ve bitti. Bu işler bizim işimiz. Biz dertliyiz, dertli, laf ola beri gele yok. İş, iş, iş..." diye konuştu.

"EREKÖY GÜMRÜĞÜ İLE İETT GARAJLARINI KALDIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadıköy halini de Tuzla'ya taşıyoruz. Buraya yer altı otoparkı, hükümet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan ve 50 bin metrekarelik şehir meydanı ile muhteşem bir eser kazandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Erenköy gümrüğü ile İETT garajlarını kaldırıyoruz. Yerine 300 bin metrekarelik bir millet bahçesini inşa ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin yan tarafındaki 180 bin metrekarelik araziyi Hazine'ye devrettik. İnşallah buraya da bin 200 yataklı bir devlet hastanesi yapacağız. Mevcut yetmiyor, oraya da bir hastane yapıp bu işi kolaylaştıralım istiyoruz" dedi.

"BÖYLE BİR ZATIN TEKRAR ADAY GÖSTERİLMESİ SİZELERE YAPILMIŞ EN BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR"

Erdoğan, "CHP, Ataşehir'de pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için, görevden el çektirilen birini aday gösterdi. Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış böyle bir zatın tekrar aday gösterilmesi sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı Ataşehir'in aklıyla, izanıyla alay etmektir. Bunun adı Ataşehirli kardeşlerimizin basiretini, ferasetini hafife almaktır. Bunun adı, Ataşehir'in kaynakları çarçur edilmeye, iç edilmeye, eşe dosta peşkeş çekilmeye devam edilsin demektir. Bunun adı yolsuzluğun, hırsızlığın ve ayrımcılığın ödüllendirilmesidir. CHP belediyecilik geçmiş, çöp, çukur, çamur dedim ya, aynı zamanda yolsuzluk, yokluk, yalandır" şeklinde konuştu.

"BUNLAR DÖRTLÜ ÇETEDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz İstanbul'u üç Ç'den kurtardığımız gibi, üç Y'den de kurtardık. 1994 yılında İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda teslim aldığımız şehirle, bugünkü şehrin arasında adeta asırlık fark var. Aynı şekilde, Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı, 5 katı, 10 katı hizmet kazandırdık. Biz ülkemize çağ atlattık ama maalesef CHP bir arpa boyu yol gidemedi. Karşımızda hala tek parti döneminin o baskıcı, ceberut, baskıcı, istismarcı siyasetinde direnen bir CHP var. Karşımızda hala üç kuruşluk menfaatleri için Kandil'deki terör baronlarına taşeronluk yapmaya istekli bir parti var. Ancak terör örgütleriyle, PKK'yla, FETÖ'yle yürüdüğü yol CHP'yi kendi felaketine doğru götürmektedir. CHP'nin peşine takılan diğer partilerin de akıbeti aynı olacaktır. Bunlar dörtlü çetedir. İnşallah 31 Mart'ta başta Ataşehir, tüm İstanbul bu terör sevdalılarına hak ettiği dersi verecektir. İnşallah Ataşehirli kardeşlerim adı yolsuzluklar, usulsüzlüklerle anılan bu adaya sandıkta esaslı bir ders verecektir. 31 Mart Ataşehir'in CHP'den kurtuluşu olacaktır" dedi.

"İNŞAATIN YAVAŞ GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Binali Yıldırım da bir konuşma yaparak, "Ataşehir'den başlamak üzere trafik sorununu adım adım çözeceğiz. Otopark sorununu en asgari düzeye getireceğiz. Bunu Ataşehir'de İsmail Erdem ile birlikte çözeceğiz. Sancaktepe'de büyük başarılara imza atmış bir kardeşimizdir" dedi. Yıldırım, "Dudullu-Bostancı metrosu Ataşehir'den geçiyor. İnşaatın yavaş gittiğini öğrendim. İnşallah 31 Mart itibariyle seçimler tamamlandığında burada da gerekeli hızlandırmayı yapacağız. ve bugün en fazla sıkıntısını yaşadığımız toplu ulaşımın trafik sorununu çözecek bu hattı da kısa zamanda tamamlayacağız" şeklinde konuştu. - İstanbul

Kaynak: DHA