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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Politika

Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.

10.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:05
Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliğinin, ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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