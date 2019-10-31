Erdoğan: "Bugün Türkiye, sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir"
Kurultayın yapıldığı salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılarak konuşma yaptı.
31.10.2019 21:22
Kurultayın yapıldığı salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: AA
VİDEO: Erdoğan: "Bugün Türkiye, sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir"