06.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:56

Erdoğan: "Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır."

Kaynak: AA