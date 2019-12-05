Erdoğan: "Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın sevgilerini...
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Erdoğan: "Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın sevgilerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Kuran-ı Kerim tilavetini dinlemesi Video gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

05.12.2019 00:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Kuran-ı Kerim tilavetini dinlemesi

gösterimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması LONDRA - Cumhurbaşkanı , Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdoğan: "Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın sevgilerini...
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