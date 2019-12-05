Erdoğan: "Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın sevgilerini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Kuran-ı Kerim tilavetini dinlemesi Video gösterimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
05.12.2019 00:35 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Kuran-ı Kerim tilavetini dinlemesi
Video gösterimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması LONDRA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Old Billingsgate binasında Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Kaynak: AA