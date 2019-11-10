10.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:42

Erdoğan: "Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir."

Kaynak: AA