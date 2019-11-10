Erdoğan: "Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının...

Erdoğan: "Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının...

Erdoğan: "Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir.

10.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:42
Erdoğan:

Erdoğan: "Bugün 'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et