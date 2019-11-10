Erdoğan: "Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının...
Erdoğan: "Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir.
10.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:42
Erdoğan: "Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir."
Kaynak: AA