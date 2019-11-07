Erdoğan, Budapeşte'de törenle karşılandı
Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi törenle karşılandı.
07.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:59
Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısına katılmak üzere Macaristan'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından resmi törenle karşılandı.
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Kaynak: DHA