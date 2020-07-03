Erdoğan: "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan...
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Erdoğan: "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan...

Erdoğan: "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız."

Erdoğan:
03.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:16

Erdoğan: "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız."

Kaynak: AA

Manşet

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