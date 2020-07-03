Erdoğan: "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan...
Erdoğan: "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız."
03.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:16
Erdoğan: "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız."
Kaynak: AA