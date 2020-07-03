Erdoğan: "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan... Erdoğan: "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız."

Erdoğan: "Bu yıl sonunda su tutmaya başlayacak Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslar'dan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız." Kaynak: AA