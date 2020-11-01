Erdoğan: "Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak."
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Erdoğan: "Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak."

01.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:05
Erdoğan:

Erdoğan: "Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak.

Erdoğan: "Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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