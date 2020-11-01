Erdoğan: "Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak."

Erdoğan: "Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak.