Erdoğan: "Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde...
Erdoğan: "Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur"
Erdoğan: "Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü