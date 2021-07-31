Erdoğan: "Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde...
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Erdoğan: "Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde...

Erdoğan: 'Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur"

Erdoğan: "Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Erdoğan: "Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde... - Haberler
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