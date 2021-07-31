Erdoğan: "Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde...

Erdoğan: "Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur"