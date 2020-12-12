Erdoğan: "Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün...
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Erdoğan: "Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün...

12.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:03
Erdoğan:

Erdoğan: "Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir.

Erdoğan: "Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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