Erdoğan: "Bu tür partiler (yılbaşı) otellerde, villalarda olsun. Güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil."
25.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:01
Erdoğan: "Bu tür partiler (yılbaşı) otellerde, villalarda olsun. Güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak.
Erdoğan: "Bu tür partiler (yılbaşı) otellerde, villalarda olsun. Güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu