Erdoğan: Bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka toplantılar yapıyorlar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Şule Belgeseli özel gösterimi programında yaptığı konuşmada "İnancın, düşüncenin, mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka toplantılar yapıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın Şule Belgeseli 28 Şubat Özel Programı'na katıldı. Programda konuşan Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında, maruz kaldıkları onca şantaja, baskıya rağmen milletin emanetine yiğitçe sahip çıkan ve daha sonraki yıllarda ebedi aleme uğurladığımız, 54. Hükümet'in Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'mıza, 'Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam' diyen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime, 'Darbe olursa tankın üzerine çıkarım' diyen Hasan Celal Güzel Beyefendi'ye siyaset, medya, bürokrasi, fikir dünyamız içindeki namus ve karakter sahibi herkese bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ, DARBEYE VE DARBECİLERE ALKIŞ TUTANLARI ASLA UNUTMAMIŞTIR"

"ŞULE YÜKSEL ŞENLER ESERLERİYLE, KONFERANSLARIYLA MİLYONLARCA GENCE CESARET VE UMUT AŞILADI"

"YAŞADIĞIMIZ ACILARIN TEKRARININ ÖNÜNE GEÇMEK ANCAK ONLARDAN DERS ÇIKARMAKLA MÜMKÜNDÜR"