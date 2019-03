Erdoğan: Bu Taklacıya Öyle Bir Ders Verin Ki Karşınıza Çıkmaya Yüz Bulamasın (2)

SAMSUNLULARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginin ardından geçtiği Samsun'da, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selamladığı Samsunlulardan 31 Mart yerel seçiminde desteklerini sürdürmelerini istedi. Rekor beklediği Samsun'da, son 17 yılda 29 katrilyonluk yatırım yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Karadeniz'in incisi Samsun, milletimizin gözbebeği Samsun, birliğimizin, dirliğimizin, bağımsızlığımızın timsali Samsun, bir asır önce İstiklal meşalesini tutuşturan Samsun, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıkanlara yoldaş olan Samsun, bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinde şahsıma, partimize ve 'cumhur ittifakı'na verdiğiniz destek için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günkü aşkla heyecanla sizler için koşturmaya devam edeceğiz. Yeni zaferlere çok daha güzel ve aydınlık günlere inşallah yine sizlerle beraber ulaşacağız. Samsun bugün bir başkasınız. Her zamanki gibi coşkunuz için teşekkür ediyorum. Bugün yine Samsun'a şöyle içten bir 'Maşallah' diyorum. 'Rabb'im sizi kem gözlerden, nazarlardan saklasın' diyorum. Bugün Samsun tıpkı Karadeniz gibi yine kabına sığmıyor. Samsun, 1 asır önce olduğu gibi yine iradesine, bağımsızlığına sahip çıkıyor. Samsun bir kez daha Türkiye'ye öncülük etmeye, liderlik etmeye hazırlanıyor. Samsun'un 31 Mart günü yine tavrını demokrasiden yana koyacağına inanıyorum."

'MİLLETE TAHAMMÜLLERİ YOK'

CHP'nin Samsun'da belediye başkan adayı olmadığını anımsatan Erdoğan, ana muhalefetin tek hedefinin belediyeleri korumak olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz, başka bir yerde asla. Seçimlere 27 gün kaldı. İnşallah 27 gün sonra sandığa gidecek, tam bir demokrasi şöleni içinde oylarımızı kullanacağız. Seçimler yaklaştıkça işte görüldüğü gibi meydanlar da ısınıyor. Muhalefet aylardır sürdürdüğü liste kavgasını daha yeni bitirdi. Kıyısından köşesinden de olsa meydanlarda daha yeni yeni arz-ı endam etmeye başladı. Fakat ne seçim kazanmak gibi bir hedefleri ne de millete hizmet etmek gibi bir dertleri var. CHP ve şürekasının yegane hedefi ne yapıp, edip, rant kaynağı olarak gördükleri belediyeleri korumak. Samsun'da CHP'nin adayı var mı? Niye? Cesaret, cesaret. Kolay değil Samsunlunun huzuruna gelmek, o kadar kolay değil. Burası Kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı yer. Niye yoklar? Öyle kolay değil, öyle laf ola beri gele yok. Samsunlunun kimlere 'Hoş geldin' diyeceğini biliyorlar. Onların amacı 3- 5 mitingle birkaç tane salon toplantısıyla 1- 2 televizyon programıyla bu dönemi de savuşturmak. Milletle buluşmak, hasbihal etmek, dert dinlemek onlar için çok büyük bir yük. Herkese hatta bölücü örgütün siyasi uzantılarının küstahlıklarına bile tahammülleri var; ama millete tahammülleri yok."

'AK PARTİ'DE BÖYLE BELEDİYE BAŞKANI OLSA 1 DAKİKA TUTMAM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın "Bana oy verin, yollarınızı yapayım" sözüne tepki göstererek, "Çok enteresan, hakaret ediyorlar. Parti binalarında sabah akşam ekipçilik kavgası vermeyi, siyaset yapmak zannediyorlar. Türkiye'de 81 vilayet olduğunu, ülkemizin 922 ilçesinin olduğunu ancak seçimden seçime hatırlıyorlar. Bilmezler, bilmezler. Köylerin, beldelerin, yaylaların yollarını zaten hiç bilmiyorlar. Ola ki bir köye yolları düşse bu sefer de kendilerinden yol isteyen, hizmet bekleyen insanlarımızı azarlıyorlar. Görevlerini yapmak, verdikleri sözleri tutmak yerine bir de utanmadan, sıkılmadan vatandaşımıza hakaret ediyorlar. Geçen günü Hatay Belediye Başkanı ne diyor, biliyor musun? 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak ya. CHP'nin işte belediye başkanı. ya senin görevin oyu alıp da hizmet vermek değil. Sen illa da hizmet vermekle mükellefsin. AK Parti'de böyle bir belediye başkanı olsa 1 dakika tutmam. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" dedi.

'BUNLARIN İSTİSMAR EDEMEYECEĞİ KAVRAM YOK'

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP zihniyetini, CHP belediyeciliğini anlamak için gerçekten ibretlik bir görüntü. CHP'nin bir büyükşehir belediye başkanının bunu söylemesi yeter de artar bile. Bu sırada bir grup teyzemiz normalde yapması gereken büyükşehir belediyesinin sorumluluğundaki bir hizmeti tabi kendisinden ısrarla talep ettiler. Yani millet oyunun peşine düşüyor, hesap soruyor. Bunun üzerine de CHP'li 'Oy yoksa hizmet de yok' diyor. Kafaya bak, mantığa bak ya. Benim nur yüzlü teyzelerimi tehdit ediyor. Onları aşağılıyor. CHP genel başkan yardımcısı, 'AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın' diyerek insanlarımıza beddua ediyor. Genel başkanları da bir önceki seçimde 'AK Parti'ye oy vermek günah' diyordu. Bay Kemal sen ne zamandan beri günahla sevabı anladın da ayırdın? Bunların istismar edemeyecekleri hiçbir kavram yok. Bunların kendi çıkarları için çiğnemeyecekleri ilke, prensip yok. Bunların koltuklarını korumak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil giremeyecekleri iş birliği yok. İkballeri, kişisel hırsları için her şeyi yaparlar. Şimdi de bölücü örgüte müzahir partinin militanlarını CHP listelerinden belediye meclislerine sızdırmanın gayreti içindeler" diye konuştu.

'BİZ O TÜNELLERİ O HAİNLERİN BAŞINA YIKTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran seçimleri sonrası terör örgütünün, Suriye'den kazdığı tünellerle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kimi ilçelerin bazı mahallelerini yıkıp, yaktığını belirterek, şunları kaydetti:

"O tünellerden silah geçirerek, bomba, mühimmat, patlayıcı geçirerek, militan sızdırarak, milletimize eziyet etmişlerdi. Biz o tünelleri, o hainlerin başına yıktık; hepsini de perişan ettik. Cudi'de yıktık, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de yıktık; yıkacağız. Kahraman güvenlik güçlerimizin çok ince çalışılmış operasyonları ile tek bir sivile zarar vermeden teröristleri yok ettik. O gün başarılı olamayanlar bugün bir başka yoldan tünel kazıyorlar. O zaman fiziki tünellerle hedefine ulaşamayanlar bugün benzer bir tüneli siyasi olarak CHP listelerinden açıyorlar. Milli iradeye karşı kazılan bu tüneli de mevcut CHP yönetiminin rızası, onayı, açık desteği ile gerçekleştiriyorlar. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güneydoğu anadolu bölgelerimizde ise tünel siyaseti artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır. Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi maalesef bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline dönüşmüştür."

'31 MART SADECE BELEDİYE DEĞİL, BEKA SEÇİMİDİR'

Alandaki dev ekrandan HDP'li milletvekillerinin terör örgütleriyle ilgili konuşmalarının yer aldığı görüntülerini de izlettiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi soruyorum, Samsun'dan Türkiye'ye sesleniyorum; Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Bunlar eğer 'Kürdistan' diyorlarsa buyursunlar Irak'ın kuzeyinde 'Kürdistan' var oraya yürüsünler. Bunlar kimle kol kola? CHP ile kol kola, sözde İYİ Parti ile kol kola, Saadet'le kol kola öyle mi? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Sevgili peygamberimiz ne diyor; 'Kişi sevdikleri ile beraberdir'. Çıkıyor mu her şey ortaya? Çıkıyor. Şimdi 31 Mart'ta bunlara bir Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız? 31 Mart ülkemiz için sadece bir belediye değil, aynı zamanda bir beka seçimidir. İşte bunun için 31 Mart'ta sadece Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmeyeceksiniz; ilçe belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları seçmeyeceksiniz. 31 Mart'ta bölücü örgüt adına siyasi tünel kazanlara sandıkta çok büyük bir ders vereceksiniz. 31 Mart'ta ülkemizi bölmek isteyenlere sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vuracaksınız. 31 Mart'ta milletimizin birliğine, dirliğine, beraberliğine, kardeşliğine saldıranları sandıkta sizler püskürteceksiniz."

'CHP SALON TOPLANTILARIYLA SEÇİM DÖNEMİNİ GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Alandakilerden yakınlarını sandığa götürmelerini isteyen Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor, aynı zamanla bizim milletle yürümemize milletle yol almamıza, milletimizle kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor. Ne diyor büyüklerimiz? Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunlar da yayın organlarıyla sosyal medya hesaplarıyla militan gazetecilerle milletimizle aramızdaki muhabbete saldırıyorlar. Meydanlardaki bu sevdayı 'taşıma' diyerek, 'montaj' diyerek, 'bindirilmiş kıta' diyerek, aşağılamaya çalışıyor. Şu alanda Samsun'dan başka buraya gelen var mı? Ey gidi bay Kemal, ey gidi bay Kemal'in yandaşları; burada Samsun var Samsun. 'Para için, kömür için, patates soğan için geliyorlar' diyorsunuz burada sadece aşk için gelenler var. Her seçim döneminde yaptıkları fakat her defasında milletten derslerini aldıkları yalan masabaşı haberciliğine yine başladılar. Geçen gün CHP'nin yayın organı gibi hareket eden bir gazete çıkmış, bizim bir mitingimize iftira atıyor. Geçmişi darbe şakşakçılığıyla mili irade düşmanlığıyla dolu bu gazete, mitingimizi çarpıtmaya çalışıyor. Oysa biz insanı iliklerine kadar donduran soğuğa rağmen güzel ve coşkulu bir miting yaptık. Kar, bora, fırtına demedik. İşte Ardahan'daydım. Kar, boran; meydan, maşallah tıklım tıklım dolu. Artvin'e geldik öyle. Erzurum eksi 7 derece, orada da mitingimizi yaptık. Milletimizle soğuğa, ayaza aldırmadan kucaklaştık. Hasret giderdik. Dün Rize, Trabzon mitinglerimizi yaptık. Bugün Ordu muhteşemdi şimdi de Samsun'dayız. Aşk nedir biliyor musunuz? Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Ben milletimi seviyorum ve milletimde de yok olmaya çalışıyorum. CHP salon toplantılarıyla 'Dostlar alışverişte görsün' kabilinden 3- 5 mitingle seçim dönemini geçirmeye çalışırken biz illerimizin, ilçelerimizin en büyük meydanlarında on binlerle yüz binlerle buluşuyoruz. Haritayı renklere bölmeden her ilimize, her ilçemize, 82 milyonun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz."

'ASIL KUYRUKLAR SENDE'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemine ait görüntüleri de alandakilere izlettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşim sana kim bakacak, bay Kemal mi? Ondan bir şey olmaz. Ver bir koyun, inan kaybeder gelir. SSK'yı batıran adam bu. Şimdi çıkmış, biz tanzim satışlar kurduk ya onu eleştiriyor. 'Kuyruklar yaptı' diyor. ya asıl kuyruklar sende. Hastanelerin kapısındaki kuyruklar, ilaç kuyrukları. Ölenleri rehine aldılar bunlar rehine. Bak ne diyor? '10 yıl önce daha iyiydi' diyor. Samsun'da bildiğiniz gibi CHP aday çıkaramadı, sözde burada bir İYİ Parti varmış, onun adayını destekliyor. Şimdi sizlere soruyorum; 31 Mart'ta 'cumhur ittifakı'nı destekleyecek misiniz?" dedi.

Kaynak: DHA