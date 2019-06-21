Erdoğan: Bu şehrin sorumluluğunu, İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir

Erdoğan: Bu şehrin sorumluluğunu, İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İş Adamları ile Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan: Bu şehrin sorumluluğunu, İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyabilecek aday bellidir

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İş Adamları ile Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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