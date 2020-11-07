Erdoğan: "Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz."
07.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:45
Erdoğan: "Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz.
Erdoğan: "Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun