Erdoğan: "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar."
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Erdoğan: "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar."

24.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:23
Erdoğan:

Erdoğan: "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar.

Erdoğan: "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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