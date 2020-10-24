Erdoğan: "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar."
24.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:23
Erdoğan: "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar.
Erdoğan: "Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen